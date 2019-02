Emberi jogok

Jelentés: kegyetlenül bánik alkalmazottaival az Amnesty International

Erőteljesen bírálja az Amnesty International (AI) nemzetközi emberi jogvédő szervezet irányítási kultúráját és a vezetésnek a munkatársi gárdával szembeni magatartását egy új vizsgálati jelentés.



A világ legnagyobb emberi jogi csoportja maga adott megbízást az általa Washingtonban kiadott jelentés elkészítésére, annak nyomán, hogy tavaly két munkatársa, Gaëtan Mootoo és Rosalind McGregor öngyilkosságot követett el.



A Kontera Group nevű amerikai vállalatirányítási tanácsadó cég által összeállított 56 oldalas jelentés szerint - amelyhez a vállalat az AI munkatársi gárdájának 70 százalékával készített interjúkat - a beszélgetések során sokan nevezték "mérgezőnek" az Amnesty International munkavégzési környezetét.



A stressz leggyakrabban emlegetett okai között volt a munkateher és a vezetési kultúra. A munkatársak 39 százaléka számolt be arról, hogy mentális és fizikai egészségi problémái támadtak az AI-nek végzett munka közvetlen következményeként.



A jelentést összeállító szakértői csoport sok beszámolót kapott vezetői-hatalmi visszaélésekről, szexuális irányultság vagy bőrszín miatt elszenvedett diszkriminációról, a nőkkel szembeni megkülönböztetésről, az új munkatársak kiválasztásában, illetve az elbocsátások során megnyilvánuló részrehajlásról, a munkatársakkal folytatott vezetői kommunikáció gyakran durva, néha trágárságig fajuló hangneméről.



A vizsgálati jelentés szerint minden olyan szervezet, amely az emberi jogok védelmét teszi küldetésévé, ám róla is kiderül, hogy saját szervezeti kultúrája ilyen belső konfliktusokkal terhelt, elveszíti hitelességét. Ha a szervezeti konfliktusok, a szervezeten belüli képmutatás és nepotizmus bizonyítékairól a nyilvánosság is tudomást szerez, e bizonyítékokat az egyes kormányok és az Amnesty tevékenységének más ellenfelei arra használják fel, hogy megkérdőjelezzék az AI globális tevékenységét, és ez alapvető módon veszélyezteti a szervezet misszióját - áll a vizsgálati jelentésben.



Kumi Naidoo, az Amnesty International főtitkára közleményében nehéz, mélységesen felkavaró olvasmánynak nevezte a jelentést, és közölte: március végéig reformprogramot terjeszt elő.