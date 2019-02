Románia

Nyolc osztályt végzett olasz parkolóőr műtött román magánkórházakban

hirdetés

Egy nyolc általánost végzett olasz parkolóőr adta ki magát plasztikai sebésznek, és úgy tűnik több műtétet is végrehajtott romániai magánkórházakban.



Matteo Politit Olaszországban már elítélték egy hasonló eset miatt, ott ellopta egy ismert kardiológus személyi adatatit. Úgy bukott le, hogy gyanús lett a kórházi alkalmazottaknak, feltűnt nekik ugyanis, hogy a férfi nem az előírás szerint mossa meg a kezeit és az orvosi kesztyűt sem tudja rendeltetésszerűen felhúzni.



A romániai magánkórházaknak azt adta be, hogy az amerikai Johns Hopkins Orvosi Egyetemen végezte a tanulmányait. Azt állította, hogy rendelkezik az orvosi kamara és a román egészségügyi minisztérium engedélyeivel, amelyet a kamara leterheltsége miatt még nem tudtak kiállítani számára.



A román sajtó szerint a férfi több műtétet is elvégzett, de szerencsére nem halt meg senki.



A férfi története érthetően teljesen felborzolta a kedélyeket Romániában.



Az orvosi kamara csupán annyit közölt, hogy vizsgálatot kezdeményeztek az ügyben, valamint azt is ki szeretnék deríteni, hogy más orvosok is érintettek lehetnek-e hasonló ügyekben.



Sorina Pintea egészségügyi miniszter a sajtóból értesült az esetről. Annyit közölt, hogy úgy tűnik, a férfi alkalmazása illegálisan történt, de még vizsgálják az esetet.