Állatvédelem

A britek úgy támogatják a vörös mókusokat, hogy megeszik a szürke mókusokat

'A fenntartható ökoszisztéma miatt irtott vadon élő állatok húsát sokkal értelmesebb ötlet felszolgálni, mint kidobni a szemétbe.' 2019.02.04

Nagy-Britanniában nagyon elszaporodtak a szürke mókusok, melyek kiszorítják a kihalóban lévő vörös mókusokat. A megoldás, hogy a szürkéket le kell vadászni. És itt jön egy érdekes fejlemény.



A lehető legkevesebb állati szenvedéssel járó (cruelty-free) húsokkal dolgozó éttermek újabban kitalálták, hogy felszolgálják azokat a szürke mókusokat, amiket a túlszaporodásuk miatt amúgy is le kell vadászni. A dolog úgy tűnik, működik, egyre többen szoknak rá az olyan ételekre, mint a mókusos lasagna, vagy a mókussal töltött palacsinta. Ebben valószínűleg nagy szerepe van annak is, hogy a kis állatok cuki külseje alatt sovány, vörös hús rejtőzik.



Robert Gooch, a vadhústerjesztéssel foglalkozó Wild Meat nevű cég vezetője arról számolt be, hogy a szürke mókus hús már a harmadik legnépszerűbb termékük, csak a szarvas és a fácán előzi meg.



A fenntartható ökoszisztéma miatt irtott vadon élő állatok húsát sokkal értelmesebb ötlet felszolgálni, mint kidobni a szemétbe, ráadásul a tenyésztett, nagyipari állatokkal ellentétben a vadhús előállítása nem igényel plusz erőforrást, így a széndioxid-kibocsátást sem növeli - érvelt az ügy mellett Gooch.