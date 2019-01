Szomorú

Ismét kórházba került a bangladesi faember

Abul Bajandra még 2016-ban került be először a hírekbe. A bangladesi fiatalember kezeire egy rendkívül ritka genetikai rendellenesség miatt fakéregszerű szemölcsök nőttek. Akkor egy nagyon hosszú, 25 műtétből álló operációsorozattal szabadították meg szemölcseitől.



Sajnos megint rossz hírek érkeztek. A CNN arról számolt be, hogy Bajandra ismét kórházba került és állapota rosszabb, mint valaha. Mint kiderült, a férfi 2017-ben saját felelősségére félbehagyta a kezelést és elhagyta a kórházat. A szemölcsök visszatértek, már nem csak a férfi kezein, hanem a lábain és más testrészein is.



A rendellenesség a nyilvánvaló kellemetlenségek mellett extra érzékennyé teszi a beteget a bőrrákra és a HPV-fertőzésre, így az orvosok szerint az is kisebb csoda, hogy a 28 éves férfi még él.