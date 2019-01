Spanyolország

Utolsó fázisába ért a kútba zuhant spanyol kisfiú kimentése

Utolsó fázisába ért a több mint 100 méter mély kútba zuhant kétéves kisfiú kimentésére indított akció a dél-spanyolországi Andalúziában, azonban az eddig tapasztalt számtalan váratlan nehézség miatt továbbra sem vehető biztosra, hogy még pénteken megtalálják a gyereket.



A kétéves Julen tizenkét nappal ezelőtt tűnt el egy szűk, 25 centiméter átmérőjű kútnyílásban családja szeme láttára Totalán település egyik birtokának hegyvidéki területén.



A spanyol közszolgálati televízió péntek reggeli helyszíni tudósítása szerint a mentésben közreműködő speciálisan képzett bányászcsapat 12 óra alatt másfél métert haladt annak a járatnak a kivájásával, amely elvezet a gyerek feltételezett helyéhez.



Mivel nagyon kemény gránitrétegen kell átjutniuk, többször is mikrorobbantásokat kellett végrehajtaniuk.



Az Asztúriából érkezett, speciálisan képzett bányamentő csapat nyolc tagú. Kétfős turnusokban dolgoznak a mélyben légzőkészüléket viselve és nagyjából negyven percenként váltják egymást.



A munkálatokat kezdettől fogva rendkívül nehéz körülmények lassítják, mivel egy megműveletlen, sziklás területről van szó, ahol ráadásul attól is kell tartani, hogy beomolhat a kút járata, amelybe a gyerek beleesett.



A földterület egyedi adottságai miatt több alkalommal kellett módosítani a mentési stratégiát.



A most véglegesnek tűnő megoldás az lett, hogy munkagéppel egy 1,20 méter átmérőjű járatot fúrtak a kútnyílással párhuzamosan, attól négy-öt méterre.



A járatot kibélelték, hogy biztonságos legyen és ne omoljon be, majd egy speciális fémvázas kapszulában leeresztették a szakképzett bányamentőket, akik kézi erővel kezdték meg összenyitni vízszintesen a két egymás mellett haladó járatot.



Totalán településen csütörtök este virrasztást tartottak a kisfiúért, több mint kétszáz ember gyűlt össze, ott voltak a gyerek hozzátartozói is. Mind bíznak abban, hogy a kisfiú élve kerülhet elő a föld mélyéről.



A spanyol csendőrség nyomozást indított annak kiderítésére, hogy a kutat illegálisan fúrták-e, ugyanis a helyi önkormányzat állítja: nem adott arra engedélyt.



A fúrást végző cég vezetője viszont úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy szabályos megrendelés alapján dolgoztak, a munka végeztével pedig az előírásoknak megfelelően lezárták a kútnyílást.