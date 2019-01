Nagyon fájt a háta, ezért spermát fecskendezett a karjába a férfi

Másfél éven keresztül fecskendezte saját spermáját az alkarjába egy ír férfi, mert nagyon fájt a háta. Jól gondolja, a meghökkentő "kezelés" egyáltalán nem használt.



Mikor a derékközeli fájdalom már elviselhetetlenné vált, a 33 éves dublini férfi végül csak bement a kórházba. Kezelőorvosa csak mellékesen vette észre, hogy a férfi alkarja vörös és duzzadt, feltehetően valamilyen belső gyulladástól.



Mikor rákérdezett, a férfi elárulta speciális "kezelésmódját", bár az nem derült ki, miért gondolta, hogy a sperma majd enyhíti a hátfájását.



A férfi végül nem sok időt töltött a kórházban. Amint enyhült a hátfájdalma, eltűnt, még azelőtt, hogy az orvosok kezelhették volna a karját.

Man hospitalized in Dublin after injecting himself with own semen to 'cure' back pain https://t.co/0fPUdDn4Ww