Még nem tudni pontosan, mi történt

Robbanás Párizs belvárosában

Robbanás történt szombaton Párizs belvárosában. Egy épület gyakorlatilag teljesen kiégett. Néhány parkoló autó is megrongálódott.



Az Al Jazeera úgy értesült, a robbanás francia főváros kilencedik kerületében történt a Rue De Montyon környékén.



A Le Figaro szerint egy pékség gyulladhatott ki, ezt követte a nagyon erős robbanás.



A hatóságok elsősorban gázrobbanásra gyanakodnak.



A Sky News meg nem erősített információi szerint sok a sérült és halottak is vannak.



Az Europe1 szerint 20 sérült is lehet, köztük egy tűzoltó is megsebesült. Hét ember állapota súlyos. Ketten életveszélyes sérülésekkel kerültek kórházba.



A BFM TV-nek több helyi és szemtanú is nyilatkozott. Többen is a robbanásra ébredtek fel, aztán leszaladtak az utcára, vagy az ablakon kinézve látták a pusztítást. Volt, akinél a lakás szinte összes ablaka kitört, nemcsak az utca, de a belső udvar felé is.