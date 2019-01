Szlovákia

Egy kassai szusiétteremben dolgozik Eva Rezesová

hirdetés

Eva Rezesová bár megtehetné, nem kérte ki jogosítványát Szlovákiában, és egy jól menő kassai belvárosi szusiétteremben dolgozik felszolgálóként - tudta meg a 24.hu.



Mint ismeretes, a szlovák milliomosnő 2012-ben az M3-as autópályán BMW terepjárójával belerohant az előtte haladó Fiat Puntóba, amely teljesen kiégett, utasai közül hárman a helyszínen életüket vesztették, a negyedik áldozat a kórházban halt meg. A kétgyermekes nőt kilenc évre ítélték el, de jó magaviselete miatt a büntetése kétharmadának letöltése után szabadlábra helyezték.



"Eva szabadulása után többször összeült a család, hogy miként lehetne a társadalomba való beilleszkedését a legjobban segíteni. Először úgy volt, hogy Eva csinál majd egy új vállalkozást, de végül meggondolta magát. A bátyja feleségének van egy nagyon szép szusiétterme Kassa belvárosában, most ott dolgozik. Felszolgálja az ételeket és az italokat, de ha kell, akkor besegít a konyhában és az egyéb teendőkben is. Olyan mindenes. Azt mondta, hogy szeret ott lenni, mert nagyon kedvesen viszonyulnak hozzá a vendégek. Úgy érzi, teljesen visszafogadták a történtek után" - mondta el a lapnak a család egyik ismerőse.



Eva Rezesovát 8 évre eltiltották a vezetéstől, ez azonban csak Magyarország területén érvényes. Szlovákiában nyugodtan a volán mögé ülhetne, ő azonban még a jogosítványát sem kérte ki.



"Vezethetne, de nem vezet és egyelőre nem is akar. Még csak ki sem kérte a jogosítványát a hatóságoktól azóta, hogy kijött. Pedig nyilván kényelmesebb lenne neki, hiszen minden nap ő kíséri iskolába a kisebbik lányát. Ezt úgy oldják meg, hogy a család egyik tagja viszi el őket minden reggel az iskolába, Eva utána elmegy dolgozni" - mesélte a család ismerőse.