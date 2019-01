Románia

Ismét megpályázza az RMDSZ elnöki tisztségét Kelemen Hunor

Ismét megpályázza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöki tisztségét Kelemen Hunor, aki kedden iktatta a jelöltségét. A politikusnak várhatóan nem lesz kihívója.

Az RMDSZ keddi tájékoztató hírlevele emlékeztetett, hogy január 8-án jár le a jelölési határidő. A késő délutáni órákig Kelemen Hunoron kívül senki sem iktatta jelöltségét. A politikus már decemberben bejelentette szándékát, hogy folytatná a megkezdett munkát.



Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke az MTI-nek elmondta: éjfélkor jár le a határidő, de kicsi a valószínűsége annak, hogy az esti órákban újabb jelölt jelentkezzen.



Az RMDSZ a február 22-23-i kolozsvári tisztújító kongresszusán fog elnököt választani, akinek mandátuma négy évre szól.



Az elmúlt hetekben az RMDSZ legnagyobb területi szervezetei, így például a Maros, a Kovászna, a Bihar megyei, de más kisebb szervezetek is támogatásukról biztosították a jelenlegi RMDSZ-elnököt.



A jelöltség iktatásakor Kelemen Hunor elmondta: az elmúlt nyolc esztendő lehetővé teszi, hogy emelt fővel álljon az újabb megmérettetés elé. Elmondta: most sem pozícióra jelentkezik, hiszen neki a megfontolt, erős és bátor RMDSZ építése a feladata. Úgy vélte, a jövőképformálás a februári kongresszus legfontosabb feladata, hiszen történelmi léptékben a feladat az, hogy az elkövetkező száz évben is erős, sikeres, versenyképes magyar közösség éljen Romániában.



Kelemen Hunor 2011 februárja óta irányítja az RMDSZ-t. A szövetség élén Markó Bélát váltotta.