2017-es atomkísérlet okoz földrengéseket Észak-Koreában

2017-es atomkísérlet okoz földrengéseket Észak-Koreában

A 2017. szeptemberi atomkísérlet olyan erős volt, hogy még most is földrengéseket idéz elő. 2019.01.02 19:10

A 2017. szeptemberi volt sorban a hatodik és mindeddig a legerősebb atomkísérlet Észak-Koreában. Több mint egy évvel később is földrengéseket idéz elő az országban - írja a CNN.



A 160 kilotonnás robbanóerejű kísérlet annak idején 6,3-as erősségű földrengést idézett elő, melyet utórengések is követtek.



A dél-koreai meteorológiai szolgálat szerint egy múlt szerdán Észak-Hamgjong tartományban észlelt 2,8-as rengés is az akkori föld alatti robbantás miatt történt. A múltheti földrengés a kísérlet színhelyétől, a Pungje-ri atomteleptől 11 kilométerre északra történt, és sekélynek számít a maga 12 kilométeres mélységével.



A dél-koreai meteorológiai szolgálat szeizmológusa szerint szinte biztos, hogy természetes rengésről van szó, nem robbanás által közvetlenül előidézettről, és mivel Észak-Korea alatt nem húzódik fő törésvonal, az eset pedig nagyon közel történt az - időközben állítólag leszerelt - atomtelephez, az a legvalószínűbb feltételezés, hogy a korábbi robbantás az oka.