Olaszország

Egy szomáliai férfi támadást tervezett a Szent Péter Bazilika ellen

Bombatámadást tervezett a római Szent Péter bazilikában december 27-re egy 20 éves szomáliai férfi, akit az olasz hatóságok a déli Bari városában vettek őrizetbe. 2018.12.17 18:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Olaszország legnagyobb bazilikájában akart robbantásos merényletet végrehajtani a karácsonyi ünnepek alatt Moshin Ibrahim Omar, akit az olasz terrorizmus ellenes nyomozó-igazgatóság (Digos) emberei Bari utcáin vettek őrizetbe még december 13-án.



A hírt Francesco Giannella ügyész jelentette be hétfőn megerősítve a férfi letartóztatását. Az ügyész hangsúlyozta, hogy a szomáliai fiatalembert böröndökkel a kezében fogták el, éppen Rómába készült utazni,



A 20 éves férfi Szomáliából Líbián keresztül érkezett Olaszországba, ahol Anas Khalil néven is ismert volt. Régóta megfigyelés alatt állt, mivel az olasz hatóságok tudták róla, hogy az Iszlám Állam (IÁ) egyik szomáliai sejtjének tagja volt. Mobiltelefonját, számítógépét és otthonát is ellenőrzés alá helyezték: internetes bejegyzéseiben a terrorizmust és az IÁ-t éltette. A strasbourgi lövöldözést követően testvérének nevezte azokat, akik Allah nevében keresztényeket gyilkolnak.



Hatósági információk szerint a szomáliai fiatalember december eleje óta több alkalommal is arról írt és beszélt, hogy "bombát kell elhelyezni Olaszország összes templomában". Tervei szerint a merényletet Itália legnagyobb bazilikájában, a Szent Péter bazilikában akarta elkövetni, amikor a legtöbben tartózkodnak ott. A nyomozási adatok szerint Moshin Ibrahim Omar december 27-re tervezte a merényletet.



A Vatikán és a Szent Péter bazilika az IÁ több videóján is szerepel mint a terroristák egyik lehetséges célpontja.



Az olasz hatóságok bevált módszerének bizonyult ismét a közösségi oldalak és a terroristagyanús személyek folyamatos megfigyelés alá helyezése.