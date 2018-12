Tűz volt egy brit állatkertben, sok állat elpusztult

A tűz kitörése után a látogatókat biztonságban kiterelték az állatkertből.



A gondozóknak sikerült kimenteni és biztonságba helyeznie az emlősöket, köztük a veszélyeztetett állatfajok közé tartozó szumátrai orángutánokat, a szulavézi makákókat és az ezüst gibbonokat. De az állatkertnek a trópusi őserdő élővilágát bemutató Monszun erdő elnevezésű állatházából azokat az állatokat nem tudták megmenteni, amelyek a tűz kitöréséhez a legközelebb voltak.



Jamie Christon, az intézmény vezetője úgy fogalmazott: "egyetlen állatot elveszíteni is szívszorító, különösen akkor, amikor az állatvédők olyan keményen dolgoznak azért, hogy ezeknek a csodálatos fajoknak a populációját növeljék".



A hatóságok még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet, amely a trópusi állatház tetőszerkezetében keletkezett.



A BBC News beszámolója szerint az állatkert ugyan kinyitott vasárnap, de az állatház környékét lezárták a látogatók elől.



A Monszun erdő az állatkert szerint a legnagyobb állatház Nagy-Britanniában. Az 56 ezer négyzetméteres létesítménynek a délkelet-ázsiai éghajlathoz hasonló saját klímája van, a belső hőmérséklet eléri a 26,6 Celsius fokot.

