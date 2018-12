Demográfia

Mélyponton a születésszám Spanyolországban

Mélypontra zuhant a születésszám Spanyolországban az idei első félévben - közölte kedden a spanyol statisztikai hivatal (INE).



A jelentés szerint január és június között mintegy 180 ezer gyerek jött a világra a dél-európai országban, 5,8 százalékkal kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Ilyen alacsony adatot még sosem regisztráltak a spanyol demográfiai statisztikák 77 éves történetében.



Ezzel párhuzamosan kiemelkedően magas volt a halálozások száma az év első hat hónapjában, amikor is több mint 226 ezren hunytak el, 2,1 százalékkal többen mint az elmúlt év első felében. Ez a szám negatív rekordot döntött - derült ki a kutatásból.



Az adatok alapján a 46,5 millió lakosú Spanyolország népessége több mint 46 ezerrel csökkent az idei első félévben, folytatva az elmúlt négy évben tapasztalt tendenciát.



Az INE felmérésben rámutatott: a csecsemők 20 százaléka született külföldi állampolgárságú anyától a vizsgált időszakban, ez az arány tavaly ilyenkor 18,8 százalék volt.



A statisztikai hivatal egyúttal közzétette a 2017-es végleges adatokat is, amely szerint tavaly a születésszám több mint 393 ezer, a halálozások száma pedig több mint 424 ezer volt, vagyis a népességcsökkenés meghaladta a 31 ezret.



Egy októberi jelentésben a szakemberek úgy vélték: 2022-ig a születésszám további csökkenése várható. A fordulatot részben attól várják, hogy addigra felnő egy nagyobb létszámú generáció, illetve a bevándorlás növekedése is kompenzálja népességfogyást, amelyhez az elvándorlás is hozzájárul.



Az INE számítása szerint 2033-ra Spanyolország népessége el 49 millióra nő majd. Azonban közülük minden negyedik ember 65 év feletti lesz - hívta fel a figyelmet a hivatal.