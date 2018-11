Románia

Minisztercserékről döntött a nagyobbik román kormánypárt

Kormányátalakításról döntött hétfőn a román kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD): Viorica Dancila miniszterelnök 28 tagú kormányának nyolc posztján lesz változás. 2018.11.20 01:30 MTI

Lecserélik a négy miniszterelnök-helyettes egyikét, Paul Stanescu regionális fejlesztési minisztert, aki szeptemberben - a PSD másik két alelnökével együtt - nyílt levélben szólította fel lemondásra a korrupcióváddal másodszor is bíróság elé állított Liviu Dragnea pártelnököt. Helyére Ilan Laufert jelölik, aki tavaly fél évig volt az üzleti szféráért felelős miniszter.



Változás lesz a közlekedési, a gazdasági, a védelmi, a távközlési, a munkaügyi, az ifjúsági és a kulturális tárca élén is. A nyolc poszt között csak egy esetében nem jelenik meg új név a Dancila-kabinetben: a tervek szerint Lia Olguta Vasilescu eddigi munkaügyi és társadalombiztosítási miniszter venné át a közlekedési tárca irányítását.



Mihai Fifor védelmi miniszter, akinek a neve állítólag amúgy is a leváltandó tárcavezetők között szerepelt, közvetlenül a PSD végrehajtó bizottságának hétfői ülése előtt bejelentette lemondását, elmondása szerint azért, hogy a pártmunkának szentelhesse minden erejét. Hétfőn a PSD országos tanácsának ideiglenes elnökévé választották meg, utódjául a tárca élén pedig Gabriel Les szatmári szenátort jelölik, aki a Grindeanu-kormány idején, 2017 első felében már volt védelmi miniszter.



Nem váltják le a többek által bírált Tudorel Toader igazságügyi minisztert, és a kisebbik koalíciós párt, a liberális ALDE is megőrzi mind a négy miniszterét.



A hivatalos magyarázat szerint a miniszterek teljesítményét annak alapján értékelték ki, hogy milyen hatásfokkal ültették át a gyakorlatba a 2016-os választások által legitimitást szerzett kormányprogramot. Dancila szerint az érintett területeken lendületet akarnak adni a kormányzati munkának, és a jövő évi uniós elnökség támasztotta kihívásoknak akarnak jobban megfelelni - januártól Románia tölti be az EU tanácsának soros elnöki posztját.



A jobbközép ellenzék ezzel szemben azt állítja: a kormányátalakítás csak eszköz Dragnea számára ahhoz, hogy leszámoljon párton belüli bírálóval, és posztokkal "jutalmazza" azokat, akik hűségesek maradtak hozzá.



A minisztercseréket a PSD-t nyíltan bíráló, jobboldali Klaus Iohannis államfőnek is jóvá kell még hagynia, a kormánytagokat ugyanis elnöki rendelettel nevezik ki. Az elnök mozgástere azonban korlátozott: egyszer van joga elutasítani a miniszterelnök által javasolt miniszterjelölt kinevezését, második alkalommal nem tagadhatja meg beiktatását.