Tragédia

Tüskés rája csípésébe halhatott bele egy ausztrál férfi

A tüskés ráját nem tartják veszélyesnek, noha csípésébe halt bele 2006-ban Steve Irwin, az ismert ausztrál természettudós és televíziós személyiség, akit műsora nyomán Krokodilvadásznak is neveztek. 2018.11.18 14:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tüskés rája csípésébe halhatott bele egy ausztrál férfi Tasmánia partjainál - számolt be róla a BBC hírportálja.



A helyi rendőrség jelentése szerint a 42 éves férfi szívrohamot kapott, miután "hasán szúrt sérülést szenvedett" a Fort Lauerdale-i strand közelében. Lehetséges, hogy a sérülést tengeri állat okozta - írták. A helyi lapok kérdésére elmondták, tüskés rája támadásának nyomát mutatta a seb.



A tüskés ráját nem tartják veszélyesnek, noha csípésébe halt bele 2006-ban Steve Irwin, az ismert ausztrál természettudós és televíziós személyiség, akit műsora nyomán Krokodilvadásznak is neveztek. A tudós a víz alatt forgatott egy dokumentumfilmet a queenslandi partoknál, a rája szúrása a szívén érte.



Az ausztrál partoknál több cápatámadás is történt az utóbbi időben, ezért a rendőrség kiemelte, a balesetet ezúttal nem cápa okozta.