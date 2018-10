USA

Elkapták a hírességekre specializálódott betörőbandát - videó

Négy embert fogtak el a rendőrök Los Angelesben, az Egyesült Államokban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy hírességek házaira specializálódva követtek el betöréseket. 2018.10.03 09:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A gyanú szerint a bandát három, 18-19 éves srác alkotta, és hozzájuk csatlakozott egyikük édesanyja is. A betörők többek között Rihanna, Yasiel Puig, az LA Dodgers baseballcsapatának sztárja, illetve Robert Woods, a Los Angeles Rams amerikaifutball-csapat játékosa házába törtek be. A sajtótájékoztatón a rendőrség visszaszerzett tárgyakat is bemutatott, köztük értékes órákat, táskákat, ékszereket és mobiltelefonokat.



A nyomozók a gyanúsítottaknál egy listát is találtak, melyen további kiszemelt célpontjaik szerepeltek. A listán volt a nyáron a Los Angeles Lakershez igazolt Lebron James kosárlabdázó, valamint Viola Davis és Matt Damon színész is. Áldozataikat a közösségi médiában közzétett posztok és meccsnaptárak alapján választották ki, melyekből kiderült, hogy a célpont mikor volt hosszabb ideig távol otthonától. Woods otthonába például múlt csütörtökön törtek be, amikor a Rams a Minnesota Vikingsszel játszott.