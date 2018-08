Kiiktatás

Eltűnt a tv2 a román Digi csomagjából

Pénteken délután változás történt a Digi Románia (RCS & RDS) szolgáltató digitális és analóg kábeltelevíziós csatornakiosztásában - írja az Aradi Nap. Az egyik legnézettebb magyar csatorna, a TV2 helyén a Comedy Central Magyarország műsora látható, ami miatt több olvasónk is nemtetszését fejezte ki - írja a lap.



Kolozsváron sem fogható már a TV2 - erősítették meg a hvg.hu-nak.



Mivel a Mozi+ kábelcsatorna is eltűnt, helyét a Film4, míg a Prime helyét Comedy Central Family Magyarország vette át.



A Film4 csatornát a magyar Digital Media and Communications Zrt. (DMC) indította Magyarországon (a kivonuló Fox Network helyére), amely jelenleg három csatornát, a Story4, a Story 5 és a Galaxy TV csatornákat működteti.



A Comedy Central csatornák a Viacom International Media Networks tulajdonában vannak.



A szolgáltató egyelőre nem indokolta meg a változást.



A Digi és az erős kormányzati hátszélllel bíró TV2 csoport viszonya nem felhőtlen, a Spíler Tv beindításával a Digi az angol mellett az olasz labdarúgó-bajnokság közvetítését is elvesztette.