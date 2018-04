Szíria

Franciaország napokon belül dönt az esetleges légicsapásokról

Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelentette be, hogy hamarosan döntés várható az állítólagos kelet-gútai, ideggázokkal történt szombati támadást követően.

Franciaország napokon belül bejelenti válaszát az állítólagos szíriai vegyifegyver-támadásra, és ha légicsapásokról dönt, azok a rezsim "vegyi kapacitásait", és semmi esetre sem az orosz vagy iráni szövetségeseit fogják érinteni - jelentette be kedden Emmanuel Macron francia államfő, miután hivatalában fogadta a szaúdi trónörököst.



"Folytatjuk a technikai és informatikai információcserét, mindenekelőtt a brit és amerikai partnereinkkel, és a következő napokban bejelentjük a döntéseket" - mondta a francia elnök.



Mohamed bin Szalmán kettejük közös sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy hazája is kész részt venni a katonai hadműveletben.



"Amennyiben a szövetségünk a partereinkkel megköveteli, mi is ott leszünk" - mondta újságírói kérdésére Mohamed bin Szalmán.



Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelentette be, hogy hamarosan döntés várható az állítólagos kelet-gútai, ideggázokkal történt szombati támadást követően.



"A döntések, amelyeket meg fogunk hozni, semmi esetre sem szolgálják a rezsim szövetségeseinek vagy bárkinek is a megtámadását, hanem a csakis rezsim birtokában lévő vegyi kapacitások megtámadását" - hangsúlyozta Emmanuel Macron.



"Nem szeretnék semmilyen eszkalációt a térségben" - tette hozzá a Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsimjével történő esetleges összecsapásokra utalva.



Oroszország és Irán támogatják katonailag Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsimjét, s az orosz hadsereg már figyelmezett arra, hogy fenyegetettség esetén válaszolni fog.



A sajtótájékoztatón Emmanuel Macron jelezte, hogy a vegyi támadásokat Párizs egyértelműen a rezsimnek tulajdonítja annak ellenére, hogy azt Damaszkusz és Moszkva is cáfolja.



"Olyan híreket kaptunk, amelyek nagy részének egyébként a forrása ismert, azaz sajtóhír, és civilszervezetek is megerősítették, hogy bizonyítható, hogy használtak vegyi fegyvereket, és hogy egyértelmű módon ezeket a rezsim használta" - mondta a francia elnök.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban kedden azt mondta, hogy Oroszország arra fog törekedni, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szakemberei helyszíni vizsgálatot tartsanak Dúmában, és kész szavatolni a biztonságukat, de szerinte "a vegyi anyagok alkalmazásának tényét egyelőre nem sikerült megerősíteni". Vlagyimir Samanov, az orosz parlamenti alsóház védelmi bizottságának elnöke a kormányzó Egységes Oroszország párt frakcióülésén pedig bejelentette, hogy amennyiben Szíriát katonai csapás éri, Oroszország megtesz minden politikai és diplomáciai, szükség esetén pedig katonai ellenlépést.