Súlyos baleset történt a Heathrow repülőtéren

Súlyos balesetet szenvedett két jármű szerdán a londoni Heathrow repülőtéren.



A repülőtér szóvivőjének közlése szerint dolgoznak azon, hogy az utasoknak minél kevesebb kellemetlenséget okozzon a baleset, amelyről egyelőre nem közöltek részleteket.



A repülőteret nem zárták le a hatóságok, de helyi médiajelentések szerint több repülőgépet is kiürítettek a baleset után.



Az Independent azt írja, két kiszolgáló jármű ütközött össze szerda kora reggel. A baleset során két ember szorult a roncsok közé, egyiküknek a válla sérült, másikukat újra kellett éleszteni a kórházba vezető úton, de az ő életét már nem tudták megmenteni.

Hi, we are dealing with a serious accident involving two vehicles on the airfield. The airfield remains open and we will work to minimise disruption to our passengers' journeys. Thank you.