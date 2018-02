Ukrajna

Ismeretlen álarcosok elhurcolták Szaakasvilit - videó

Ismeretlen álarcosok elfogták és meghatározatlan helyre vitték hétfőn Miheil Szaakasvilit, az ukrán állampolgárságától megfosztott volt odesszai kormányzót, egykori georgiai elnököt. 2018.02.12 14:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hír a politikus Facebook-oldalán jelent meg, és ukrán hírügynökségek is beszámoltak róla, videofelvételt is közzétettek a történtekről.



Szaakasvilit az általa alapított, Új Erők Mozgalma nevű párt irodája melletti étteremben fogták el. Az álarcosok három fehér, Volkswagen típusú busszal érkeztek a helyszínre. Az UNIAN hírügynökség szerint az álarcosoknál fegyverek is voltak.