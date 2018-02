Járvány

Karanténban van egy egész város Romániában

Valamennyi bölcsődét, óvodát és iskolát bezártak a Gorj megyei Motruban, miután bizonyosságot nyert, hogy fertőző agyhártyagyulladásban halt meg egy négy éves kisfiú. 2018.02.03 14:45 ma.hu

Forrás: Antena1

Az Antena1 híradójának beszámolója szerint pénteken az összes közintézményben fertőtlenítés zajlott. A kisváros háziorvosai alig bírják az aggódó szülők rohamát, akik már egy ártatlan tüsszentés miatt viszik hozzájuk a gyerekeiket - írta a maszol.ro.



Az ügyben megszólalt az egészségügyi miniszter is, aki nyugalomra intett. „Nincs járvány a városban. Egyetlen fertőzéses esetről tudunk. Felkérjük a lakosságot arra, hogy tartsa be a minimális higiéniai követelményeket, a szülők pedig adassák be az oltást a gyerekeiknek” – mondta Sorina Pintea.