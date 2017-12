Zaklatás

Salma Hayek: Weinstein azzal fenyegetett, hogy megöl

Salma Hayek Hollywood-i színésznőt is zaklathatta Harvey Weinstein filmmogul. A színésznő állítása szerint Weinstein meg is fenyegette őt. "Meg foglak ölni, ne hidd, hogy nem tudom megtenni" - mondta neki egyszer.



A színésznő a New York Times-ban közölt írásában felsorolta, hogy 2002-ben, a Frida Kahlo életéről szóló film forgatása alatt hányszor zakalatta a mogul.



"Nemet mondtam, hogy zuhanyozni jöjjön velem. Nemet mondtam, hogy megnézze, ahogyan zuhanyozom. Nemet mondtam, hogy megmasszírozzon. Nemet mondtam, hogy az egyik meztelen barátja megmasszírozzon. Nemet mondtam az orális szexre. Nemet mondtam arra, hogy levetkőzzem egy másik nő társaságában."



Hayek nem volt hajlandó meztelen szexjelenetet felvenni egy másik színésznővel, ezért Weinstein a forgatás leállításával fenyegetőzött.



Weinstein nem emlékszik ezekre.