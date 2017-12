Dél-Szudán

Harc a szarvasmarhákért: több mint 170 halott

Dharuai Mabor Teny, a dél-szudáni fővárostól, Jubától mintegy 250 kilométerre lévő Western Lakes térség parlamenti képviselője tudatta azt is, hogy a sebesültek száma már meghaladta a 200-at. Pénteki jelentések még 60 halálos áldozatról számoltak be. A dél-szudáni hatóságok közlése szerint a közép-afrikai ország középső részén december 6-án robbantak ki harcok a dinka, rup és pakam nemzetiségek között. A jubai kormány szükségállapotot hirdetett a térségben, és katonákat vezényeltek azokra a területekre, ahol a helyi hatóságok már nem bírtak az egyre eldurvuló ellenségeskedéssel.



Bol Machok, a térség információs minisztere szerint a konfliktusban érintett területeken falvakat égettek fel, sokakat menekülésre késztetve. A dél-szudáni állattartó közösségeknél gyakori a szarvasmarhákért és más zsákmányért indított támadások rivális törzsek ellen. Az ilyen rablókörutak alkalmával sokszor nőket erőszakolnak meg és gyerekeket rabolnak el, ami táplálja a bosszúvágyat és megtorló támadásokra készteti az ellenséges törzseket.



Az AFP francia hírügynökség meglátása szerint a törzsi harcok jól szemléltetik a Dél-Szudánban uralkodó biztonsági körülményeket. A világ legfiatalabb államának számító, 2011 óta független Dél-Szudánban 2013 decemberében mérgesedett el a viszály az eltérő etnikai csoporthoz tartozó Salva Kiir elnök és helyettese, Riek Machar között, aminek következtében polgárháború tört ki.



Habár a szemben álló felek 2015 augusztusában békemegállapodást írtak alá, az egyezmény nem vetett véget a harcoknak. A békeszerződéssel tavaly júliusban létrehívott egységkormány napok alatt összeomlott, a fővárosban, Jubában harcok törtek ki, melyek elől Machar és számos követője menekült az ugyancsak veszélyességéről ismert szomszédos Kongói Demokratikus Köztársaságba.



A dél-szudáni konfliktus következtében kialakult menekültválság a legnagyobb, amellyel Afrika kénytelen szembesülni az 1994-ben elkövetett ruandai népirtást követő időszak óta. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága augusztus közepi jelentése szerint már az egymilliót is meghaladta a dél-szudáni menekültek száma a szomszédos Ugandában. A dél-szudáni polgárháború és annak következményeként szórványosan előforduló összecsapások már több tízezer életet követeltek.