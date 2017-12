India

Meghalt a baba, akit két orvos is tévesen halottnak nyilvánított

Mint arról a ma.hu is beszámolt, kétszer is tévesen halottnak nyilvánítottak egy újszülöttet Indiában.



Még november 30-án jött a világra egy ikerpár a Delhiben található Max magánkórházban. Egyikük halva született, másikukat pár óra múlva halottnak nyilvánították az orvosok.



Szülei akkor döbbentek rá, hogy a pici mégis életben van, mikor mocorogni kezdett a műanyag zsákban, melyben a temetésére vitték.



Az eset érthetően óriási felháborodást keltett, nem is csak azért mert kevés híján élve temettek el egy csecsemőt. Indiában nem ez volt az első alkalom, hogy egy magánkórház a magas árai ellenére nem nyújtotta a kívánt szolgáltatást. Az újszülöttet halottnak nyilvánító orvosokat kírúgták.



A babát ezután egy másik kórházban kezelték, ám sajnos ő is meghalt. Az apa azt nyilatkozta, hogy addig nem viszik haza gyermekük testét, míg a hibázó orvosokat le nem tartóztatják. A rendőrség már bűnügyként kezeli az esetet.



Ha a kórház gondatlansága bebizonyosodik, akár a működési engedélyét is visszavonhatják - nyilatkozta Satyender Jain egészségügyi miniszter.