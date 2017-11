Baleset

Gyufával kereste, hol szivárog a gáz...

Leégett a haja és a szemöldöke, ráadásul a háza is kigyulladt annak az amerikai férfinak, aki gyufával próbálta megkeresni, hol szivárog otthonában a gáz. A michigani Port Huronban élő férfi az újonnan beszerelt vízmelegítő bojler környékén vizsgálódott.



Végül rábukkant a szivárgásra, ám a gyufa lángjától belobbant a gáz. A lángok tüzet okoztak és a férfi is megsérült. Karján és arcán elsőfokú égési sérüléseket szenvedett, kórházba szállították. Az eset még szombaton történt, remélhetőleg azóta jobban van.



A helyi tűzoltók másfél órán át küzdöttek az épületet ostromló lángokkal. Súlyos és közepes károk egyaránt keletkeztek.



A tűzoltóparancsnok ezúttal is arra kért mindenkit, ha gázszivárgást észlelnek, inkább hívjanak segítséget.