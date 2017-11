Brutális támadás

26-szor műtötték a férfit, akit csimpánzok marcangoltak szét

A férfi 26 éves volt, mikor ellátogatott egy dél-afrikai rezervátumba, ahol tanulmányozni szerette volna a csimpánzokat.



A nagy kaland szörnyű véget ért, az állatok egy életre megnyomorították, kis híján az élete is odalett. Két csimpánz valamiért feldühödött és berántotta őt az elektromos kerítés alatt. Több száz méteren keresztül vonszolták, marcangolták a férfit.



Andrew elvesztette füleit, orrát, mindkét lábfejét és több ujját is. 26-szor műtötték a brutális támadás után.



Szerencsére azóta újra megtalálta életcélját, most másoknak segít a meglévő tarumáikat kezelni.