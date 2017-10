Las Vegas-i lövöldözés

Stephen Paddock évtizedeken keresztül kettős életet élt

A Las Vegas-i tömegmészárlás elkövetője évtizedeken keresztül kettős életet élt - mondta csütörtöki nyilatkozatában Joe Lombardo Clark megyei seriff. Sajtótájékoztatóján a tisztségviselő elmondta: a 64 éves elkövető, Stephen Paddock évtizedeken keresztül fegyvereket és lőszereket vásárolt, s bár környezetében zárkózott embernek ismerték, kettős életet élt, senki nem sejtette, hogy titokban titkos szenvedélyének élt, emberélet kioltására alkalmas eszközöket gyűjtött. "Életének nagy részét valószínűleg soha nem ismerjük és értjük meg teljesen" - fogalmazott Joe Lombardo seriff.

Joe Lombardo szerint nehezen hihető, hogy a fegyverarzenált, lőszereket és robbanóanyagokat Paddock egyedül vásárolta volna. A seriff hozzátette: elképzelhető, hogy valaki segített neki. Különböző hírportálokon és blogokban megjelent találgatások szerint Stephen Paddock nem az egyedüli elkövetője volt a tömegmészárlásnak. Az ezt felvetők szerint ugyanis a 64 éves férfi részben fizikailag sem volt olyan állapotban hogy automata fegyvert használjon, részben pedig a megfelelő előképzettsége sem volt meg az automata fegyverek használatához.



Lombardo seriff "zavartnak" nevezte Stephen Paddockot, de nem reagált arra a felvetésre, hogy Paddock gyógyszerek hatása alatt állt volna. A Las Vegas Review-Journal című lap ugyanis szerdán a nevadai gyógyszerellenőrző hivatal nyilvántartására hivatkozva azt közölte: a férfi júniusban nagy adag diazepam - közismertebb nevén Valium - tablettát vásárolt. A gyógyszert depresszió ellen írják fel az orvosok, és csakis receptre kapható. A gyógyszert felíró Dr. Steven Winkler elzárkózott attól, hogy nyilvánosan kommentálja az információt.

A rendőrség megerősítette, hogy Paddock levelet hagyott hátra a szállodai szobájában, azonban - mint Lombardo seriff fogalmazott - ebben nem esett szó öngyilkosságról. A levél tartalmáról a seriff nem kívánt nyilatkozni. Megjegyezte: annak ellenére, hogy láthatóan részletesen eltervezte a tömegmészárlást, az elkövető nagyon kevés nyomot hagyott hátra. Nem ismertek politikai állásfoglalásai, nem szerepelt a közösségi média egyetlen platformján sem. "Még nem sikerült megértenünk, hogy mi lehetett az, ami ezt az embert ilyen erőszakra sarkallta" - fogalmazott Lombardo.



A USA Today című lap rendőrségi forrásokra hivatkozva csütörtökön azt írta: Stephen Paddock még augusztusban Chicagóban is szállodai szobát vett ki, ráadásul egy olyan szállodában, amely egy zenei fesztivál helyszíne mellett volt. Egyelőre nem derült ki, hogy igénybe is vette-e a szállodát. A sajtójelentés szerint elképzelhető, hogy a nevadai férfi merényletet tervezett Chicagóban. Az NBC televízió értesülései szerint Paddock Bostonban is szállodát keresett.



A chicagói és a bostoni rendőrség szóvivői jelezték: ismerik a sajtójelentéseket, és folyik a nyomozás.

A Paddock által vasárnap éjjel - egy countryfesztiválon - elkövetett tömegmészárlásnak 59 halálos áldozata és több mint 500 sebesültje volt. Csütörtökig 317 sebesült hagyhatta el a kórházat, ám 50 áldozat állapota változatlanul válságos, életveszélyes.



Donald Trump elnök és a first lady szerdán tett látogatást Las Vegasban.



A korábbi tömegmészárlásokhoz hasonlóan a Las Vegas-i is megélénkítette a vitát Washingtonban az amerikai alkotmányban rögzített fegyvervásárlás és -tartás szigorításáról. Demokrata párti vezető politikusok sürgették a törvényhozókat a cselekvésre. Donald Trump leszögezte: ennek egyelőre nem jött el az ideje.