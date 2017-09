Bűnügy

Kegyelmet kapott Charles Manson legfiatalabb követője

A most 68 éves nő közel ötven éve ül börtönben, mert részt vett egy brutális kettős gyilkosságban, 1969 augusztusában, amiért életfogytiglani börtönbüntetést kapott. 2017.09.07 15:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AP

Elsőként kerülhet szabadlábra Charlas Manson követői közül Leslie Van Houten. A most 68 éves nő közel ötven éve ül börtönben, mert részt vett egy brutális kettős gyilkosságban, 1969 augusztusában, amiért életfogytiglani börtönbüntetést kapott.

Szerdán egy kaliforniai bizottság úgy döntött, hogy a nő elég időt töltött már rácsok mögött. Jerry Brown kaliforniai kormányzónak 120 napja van, hogy módosítsa, vagy visszavonja az életfogytig tartó büntetés felfüggesztését, de dönthet úgy is, hogy nem tesz semmit, és akkor a döntés életbe lép.

A kormányzó tavaly annak ellenére utasította el Van Heuten kegyelmi kérvényét, hogy a nő a büntetése alatt, mindvégig példásan viselkedett. A mostani helyzet azonban más, hiszen bizottsági döntés szól a kegyelemről.

Van Houten és társai 1969 augusztusában mészároltak le egy házaspárt, Leno és Rosemary LaBiancát. Egy nappal azt követően, hogy a Manson Family más tagjai öt emberrel végeztek, közöttük Sharon Tate színésznővel, a filmrendező Roman Polanski várandós feleségével. A hét gyilkosságot a szektavezér Charles Manson rendelte el, aki egy zavaros terv részeként, faji háborút akart kirobbantani az Egyesült Államokban.

Leslie Van Houten többször adott be kegyelmi kérvényt, mindeddig sikertelenül. Nemrég azonban életbe lépett egy törvénymódosítás Kaliforniában, melynek értelmében azok, akiket 23 éves koruk előtt elkövetett bűncselekményekért ítéltek el, kérvényezhetik, hogy a bíróság megvizsgálja, mekkora szerepet játszott az ügyükben a fiatal koruk.

Mint korábban írtuk, egy augusztus végi meghallgatáson megszólalt Catherine Share, aki szintén Manson híve volt, de a gyilkosságokban nem vett részt. Azt mondta, tudja, hogy voltak olyanok, akiket Manson soha nem engedett volna el maga mellől. Őt például lassú és fájdalmas halállal fenyegette meg a szektavezér: azt mondta neki, hogy egy autó mögé kötve fogja visszavonszoltatni a táborba, ha megpróbálja elhagyni. Share nem tudja, hogy Van Houten kapott-e hasonló fenyegetést Mansontól, vagy elmehetett volna szabadon, ha úgy döntött volna.

A meggyilkolt Saron Tate testvére, Debra a gyilkosságok óta részt vett a tettesek valamennyi bírósági tárgyalásán, és mindig azért küzdött, hogy a bűnösök soha ne kerülhessenek szabad lábra. A nő a szerdai döntést követően rögtön elkezdett azon dolgozni, hogy megakadályozza Van Houten szabad lábra helyezését.