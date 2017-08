Charlottesville - Rekordot döntött Barack Obama Twitter-üzenete

Rekordot döntött Barack Obama volt amerikai elnök szombati Twitter-üzenete, melyet a Charlottesville-i atrocitásokra reagálva írt a mikroblogra, szerda délelőttig már hárommillió felhasználó nyomta meg a like gombot.



Obama Nelson Mandelától idézett a három tweetből álló üzenetben: "Senki sem születik úgy, hogy egy másik embert bőrszíne, származása vagy vallása miatt utál, embereknek tanulniuk kell a gyűlöletet, de ha gyűlölni meg tudnak tanulni, akkor szeretni is meg lehet tanítani őket. Mert a szeretet természetesebben fakad az emberi szívből az ellentéténél".



Az új rekordot jelentő hárommmillió like-ot az idézet első része kapta, a második 1,2 milliónál, a harmadik 1,1-nél tart.



A korábbi csúcsot Ariana Grande tartotta, melyet a májusi manchesteri koncertjét követő terrortámadást követően írt, azt 2,7 millióan kedvelték.



A harmadik legkedveltebb tweet Ellen DeGeneres amerikai tévés műsorvezetőé, aki a 2014-es Oscar-gálán készített egy szelfit a filmvilág legnagyobbjainak részvételével.



Obama az egyike a Twitter legtöbb, 93,3 követővel rendelkező személyiségeinek, Donald Trump jelenlegi amerikai elnöknek 35.9 millió követője van, nagyrészt korábbi @realDonaldTrump elnevezésű fiókja örökségeként.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm