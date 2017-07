Időjárás

Havazik az Alpokban

Fotó: AFP

Hidegfront hozott Magyarországra zivatarokat és lehűlést, az Alpok magasabb régióiba pedig havazást - derül ki a Síelők.hu beszámolójából.

A francia hegyekben hétfőn reggel kezdett esni a hó, 2900 méter felett már meg is maradt. A hóhatár fokozatosan lejjebb ereszkedik.

Svájcban is havazást várnak 2000 méter felett, Ausztriában pedig a tiroli gleccsereken már el is kezdődött. Ám a viharos időjárás nem kedvez a síelésnek, és a túrázásnak sem az alacsonyabb hegyekben. Flachau síterepén a kedvezőtlen időjárás miatt leállították az összes liftet.

A magasabb régiókban nem szokatlan nyáron az ilyen hidegbetörés, de néhány nap havazás és esőzés után az időjárás általában visszatér a rendes kerékvágásba.