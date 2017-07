Terrorizmus

Az Iszlám Államot segítette egy amerikai katona

Valószínűleg az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezetet támogató amerikai katonát tartóztattak le Hawaii fővárosában, Honoluluban - jelentette be hétfőn a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).



Az FBI helyi irodájának szóvivője közölte: a 34 éves Ikaika Erik Kang őrmestert, a Csendes-óceáni Főparancsnoksága honolului gyalogos hadosztályának katonáját még szombaton tartóztatták le.



Kang 2001 decemberében, pár hónappal a szeptember 11-i terrormerényletek után lépett be az amerikai hadseregbe. 2010 márciusától 2011 februárjáig Irakban teljesített szolgálatot, majd 2013-tól 2014-ig Afganisztánban volt.



Az őrmester a legmagasabb szintű harci kiképzésben részesült, és ismereteit speciális tréningeken adta tovább egy olyan személynek, akiről az FBI és a belbiztonsági minisztérium úgy tartja, hogy az IÁ tagja. A tréningeket Kang videóra vette, hogy - amint az FBI szóvivője fogalmazott - "azokat az Iszlám Állam további dzsihadisták kiképzésére használhassa fel".



Ikaika Erik Kang a dzsihadistákat támogató nyilatkozatokat tett, és fenyegető üzeneteket írt. Számítógépén az FBI 18 olyan katonai dokumentumot talált, amelyen "titkosított" jelzés szerepelt. A múlt hónapban 1100 dollárért kereskedelmi forgalomban használatos drónt vásárolt, kamerával, mondván, hogy ez alkalmas lehet az Iszlám Állam terroristáinak is.



Az FBI 2016 augusztusa óta folyamatosan megfigyelés alatt tartotta Kang őrmestert. Szombaton azt követően tartóztatták le, hogy arról beszélt az egyik fedett FBI-ügynöknek: "egy csomó embert" meg akar ölni.



Ügyvédje, Birney Bervar hétfőn délután azzal érvelt a sajtónak, hogy ügyfele ténykedése "bizonyos, a katonai szolgálat miatt kialakult mentális problémákkal hozható kapcsolatba".



Ikaika Erik Kang fiatal korában áttért a muzulmán hitre.