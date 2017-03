Bűnügy

Agyonlőttek egy volt orosz parlamenti képviselőt Kijevben

Az orosz állami duma volt képviselője, Gyenyisz Voronyenkov tavaly ősszel hagyta el Oroszországot, és decemberben ukrán állampolgárságot kapott. 2017.03.23 12:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Agyonlőttek egy volt orosz parlamenti képviselőt csütörtökön Kijevben egy fegyveres összetűzésben - jelentette be Andrij Kriscsenko, az ukrán főváros rendőrfőnöke. Kijev szerint Oroszország áll a gyilkosság mögött.



Az orosz állami duma volt képviselője, Gyenyisz Voronyenkov tavaly ősszel hagyta el Oroszországot, és decemberben ukrán állampolgárságot kapott.



Az ukrán főváros központjában, a Premier Palace nevű szálloda előtt lezajlott lövöldözésben további két ember megsebesült, az egyik a volt képviselő testőre, a másik a merénylő. Mindkettejüket kórházba szállították, és szigorúan őrzik őket. Szemtanúk a helyszínen arról számoltak be, hogy legalább hét lövés dördült el. A gyilkosságkor Voronyenkovval volt a felesége is, aki elvesztette az eszméletét a támadás közben.



Kriscsenko kijelentette, hogy a rendőrség jelenlegi álláspontja szerint bérgyilkosság történt. Elmondta, hogy a gyilkos lőtt először a volt orosz képviselőre, válaszul annak testőre visszalőtt a merénylőre, majd az a testőrre adott le lövést.



Olekszandr Vakulenko, az ukrán rendőrség helyettes vezetője a gyilkosságért Oroszországot tette felelőssé.



Jurij Lucenko főügyész szintén úgy vélekedett, hogy Moszkvából rendelték meg a volt képviselő megölését, és cinikus gyilkosságnak nevezte azt. Voronyenkov ugyanis tanú volt az Ukrajnából Oroszországba menekült Viktor Janukovics volt államfő ellen hazaárulás vádjával elindított eljárásban.



Petro Porosenko elnök a csütörtöki gyilkosságról úgy fogalmazott, hogy Oroszország által véghezvitt "állami terrorizmusról" van szó.



A nyomozásba bekapcsolódott az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) is.



Larisza Szarhan, az ukrán főügyészség szóvivője a 112 Ukrajina hírtelevíziónak arról számolt be, hogy védelmet biztosítanak a hatóságok egy másik volt orosz honatyának, Ilja Ponomarjevnek. Vele lett volna ugyanis találkozója az agyonlőtt képviselőnek.



A 46 éves Voronyenkov 2011 decemberétől 2016 szeptemberéig volt az orosz parlament alsóházának képviselője, a kommunista párt frakciójában.



Tavaly júliusban Pavel Seremet ismert orosz állampolgárságú, Kijevben élő újságíróval végeztek hasonlóan fényes nappal az ukrán főváros központjával. Seremetet autójába rejtett robbanószerkezettel ölték meg.

Russian lawmaker Denis Voronenkov who defected to Ukraine & criticized Putin shot dead in Kiev pic.twitter.com/4CXXDF8KZ9 — Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) 2017. március 23.