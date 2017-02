Fúrás

Összeférhetetlen tevékenység miatt feljelentették Horváth Annát, Kolozsvár alpolgármesterét

A romániai Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) összeférhetetlen tevékenység gyanúja miatt feljelentette a romániai korrupcióellenes ügyészségnél (DNA) Horváth Annát, Kolozsvár - tisztségéből felfüggesztett - alpolgármesterét.



Az ANI honlapján közzétett keddi közlemény szerint Horváth Anna alpolgármesteri minőségben részt vett egy olyan kolozsvári önkormányzati ülésen, amelyen 90 ezer lej (6,3 millió forint) támogatást szavaztak meg a Claudiopolis egyesületnek, amelynek az elnöki tisztségét töltötte be, és 30 ezer lej (2,1 millió lej) támogatást a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek, amelytől előadóként kapott juttatásokat.



Az ügynökség idézte a büntető törvénykönyv vonatkozó cikkelyét, amely szerint egytől öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható az a köztisztviselő, aki szolgálatvégzése során olyan iratot állít ki, vagy olyan döntésben vesz részt, amely hasznot hoz számára vagy bármely olyan fél számára, amellyel kereskedelmi kapcsolatban állt az azt megelőző öt évben.



Horváth Anna az MTI-nek adott nyilatkozatában képtelenségnek nevezte a vádakat. Elmondta: egy 2013-as önkormányzati határozatot kifogásol az ügynökség, amelynek révén több száz pályázatot benyújtó szervezet mellett a Claudiopolis Egyesület és a Sapientia egyetem is támogatást nyert bizonyos kulturális programokra a kolozsvári önkormányzattól.



Kijelentette: a Claudiopolis Egyesület elnöki tisztségéről közjegyző előtt adott nyilatkozatban mondott le 2012 júniusában, nyolc hónappal a vitatott önkormányzati döntés előtt. Hozzátette: aligha róható fel neki, hogy lemondása után az egyesület későbbi vezetése a bíróságon nem regisztráltatta a lemondását.

Azt is kijelentette, hogy a Sapientiának sohasem állt az alkalmazásában. Az egyetemen 2008 és 2010 között polgári szerződéssel tartott órákat, amelyek nyomán 2008-ban 800 lej (56 ezer forint), 2009-ben 1100 lej (77 ezer forint), 2011-ben pedig 1400 lej (98 ezer forint) juttatást kapott. Horváth Anna hozzátette, hogy az állításait igazoló iratokat januárban a mostani vádakat megfogalmazó ANI-nak is megküldte.



Horváth Anna sérelmezte, hogy az ANI egyáltalán nem vette figyelembe az általa elküldött dokumentumokat, és azt is, hogy az ügynökség - eltérve a megszokott eljárásrendjétől - egyenesen ügyészségi feljelentést tett. Hozzátette: az általa ismert valamennyi esetben az ANI előbb olyan iratot állított ki, amelyben közölte az összeférhetetlen tevékenység gyanúját. Ezt az iratot az érintett személy polgári peres eljárás során érvényteleníttethette a bírósággal. Jogsértőnek találta, hogy az ügynökség átugrotta ezt a szakaszt, és azonnal a büntetőjog területére vitte az ügyet.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) állásfoglalásban adott hangot megdöbbenésének "a Horváth Anna ellen folytatott lejáratási kampány" újabb fejezete miatt. A Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által jegyzett állásfoglalás szerint az eset ismét bizonyítja "hogy ma Romániában nem beszélhetünk jogállamról".



"Mint azt többször is hangsúlyoztuk: az országot erőszakszervezetek irányítják, az ügyészek mindent elsöprő hatalma befolyással van a bírák döntésére, ami elfogadhatatlan" - áll a dokumentumban. Az RMDSZ nyomatékosította: továbbra is hisz Horváth Anna ártatlanságában.