A Fehér Ház több médiumnak nem tette lehetővé a részvételt a szóvivői tájékoztatón

2017.02.25 17:23 MTI

A Fehér Ház egyes médiumok munkatársait nem engedte be a szokásos napi szóvivői tájékoztatóra pénteken.



A korlátozás a többi között a CNN hírtelevíziót, a The New York Times, a Los Angeles Times, a Politico és a BuzzFeed című lapokat érintette. Ugyanakkor a többi nagy országos televízió, így az ABC, az NBC, a CBS és a Fox tudósítói részt vettek Sean Spicer szóvivő sajtóértekezletén.



Az AP hírügynökség és a Time magazin a kollégák iránti szolidaritásból bojkottálta a sajtótájékoztatót. A CNN közleménye szerint a döntés "elfogadhatatlan", a The New York Times precedens nélkülinek nevezte azt. A Politico pedig arra emlékeztetett, hogy ez "a protokollal történt jelentős szakítás", a Fehér Ház megpróbálja megakadályozni a kiszivárogtatásokat, legutóbb például arról, hogy Reince Priebus, a Fehér Ház kabinetfőnöke állítólag arra kérte a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezetőjét, hogy nyilvánosan cáfolja meg a Trump-kampány tisztségviselői és egyes orosz tisztségviselők közötti kapcsolatfelvételekről szóló sajtóinformációkat.



A CNN munkatársai Twitter-bejegyzésekben emlékeztettek a sajtószabadság fontosságára. A fehér házi tudósítók szövetségének elnöke, Jeff Mason közleményben ítélte el a döntést és arra bátorította a sajtóértekezleten résztvevő médiumok munkatársait, hogy információikat osszák meg azokkal, akik nem lehettek jelen.



A Fehér Ház nem adott ki hivatalos indoklást a döntésről.