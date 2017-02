Bűnügy

Új tárgyalást akar a charlestoni mészáros

hirdetés

Fotó: AFP

Új tárgyalást akar a charlestoni templomi mészárlásért halálra ítélt Dylan Roof - írja az abc News. A fiatal férfi az első eljárásban mindent megtett azért, hogy halálra ítéljék: ügyvédeit elbocsátotta, többször megismételte, hogy nem bánt meg semmit, és mereven elzárkózott attól, hogy pszichiátriai vizsgálatnak vessék alá.

Az akkor huszonegy éves Roof 2015. június 17-én belépett a feketék által látogatott Emanuel Afrikai Metodista Episzkopális Templomba, leült, egy darabig együtt imádkozott a hívekkel, aztán pisztolyt rántott, és lövöldözni kezdett. Kilenc embert ölt meg. A fiatal férfit egyértelműen rasszista szándék motiválta. "Nem vagyok abban a helyzetben, hogy egyedül bemenjek a gettóba és harcoljak. Azért választottam Charlestont, mert ez a leggazdagabb történelmű város az államban, és a fehérekhez viszonyítva ott él a legtöbb fekete. Nincsenek skinheadek, sem Ku Klux Klán, mindenki csak interneten jártatja száját, de senki sem tesz semmit. Azt hiszem, nekem kell cselekednem" - írta a naplójába.

Roof elismerte a gyilkosságokat és a rasszista indítékot is. Végig azt hangoztatta, hogy tudja, ártatlan embereket ölt meg, de nincs benne megbánás, ha újrakezdhetné, ugyanúgy elkövetné a mészárlást.

Most, alig néhány héttel a halálos ítélet kihirdetése után után azonban úgy tűnik, meggondolta magát. Roofnak ismét vannak ügyvédei, akik új eljárás elrendelését próbálják elérni. A stratégiájuk, hogy az első fokon eljáró ügyészség illetékességét kérdőjelezik meg. A védők szerint a bíróság tévesen ítélte meg, hogy a mészárlással kapcsolatos bűncselekmények több államra is kiterjedtek. A kifogások már az eredeti eljárásban is felmerültek, de Richard Gergel bíró elutasította őket.

Roof közben a Charleston megyei börtönben vár a halálbüntetéssel kapcsolatos tárgyalására, amit január végén kellett volna megkezdeni, de a fejlemények miatt elhalasztották.