Szörnyű baleset

Tragédia a szigetcsépi szabadstrandon: vízbe fulladt egy 20 éves fiú

Hiába a tűzoltók, búvárok és civilek gyors segítsége, nem tudták megmenteni a szigetcsépi szabadstrandon vízbe merült húszéves fiatalember életét. 2022.06.20 08:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tragédiáról a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán vasárnap este.



A mentők azt írják, a délutáni órákban érkezett riasztás a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeletétől Szigetcsépre, ahol szonártechnikával kellett beavatkozniuk, miután egy fiatalember elmerült a vízben.



A helyszínre elsőként kiérkező önkéntes tűzoltók pontos helyszínmegjelölésének köszönhetően a testet hamar megtaláltuk, a búvárok a felszínre hozták, de sajnos az életét már nem lehetett megmenteni. A helyszínen a keresést szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók koordinálták, és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárszolgálata is kivonult a helyszínre - olvasható a bejegyzésben, amelyben hozzáteszik: köszönettel tartoznak annak a magánszemélynek is, aki saját eszközeivel kapcsolódott be a szonáros kutatásba. Emellett kifejezték részvétüket.