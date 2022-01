Állatvédelem

Újra látták a fekete párducot, videó is készült róla!

Ismét látták az először Kiskunhalasnál feltűnő fekete párducot, most azonban fel is sikerült venni – írta a borsonline.hu.



A korábban kecskemét térségében is megfigyelt ragadozó a legfrissebb információk szerint a Szolnok és Újszász közötti lakott területen kóborol. Egy szemtanú nagyjából 100 méteres távolságról egy felvételt is készített az állatról, majd azonnal hívta az állatbefogókat.



Az időjárás pedig megkönnyítheti a szakemberek munkáját, ugyanis a havazásnak köszönhetően a párduc lábnyoma alapján hamar a nyomára tudnak bukkanni. A portál megkeresésére Both Zoltán elmondta, hogy amennyiben sikerül elfogni a nagymacskát, akkor a legközelebbi állatkertben fogják elhelyezni. Továbbá a tervek szerint a Fővárosi Állatkertbe fogják átszállítani, ahol már készen állnak a párduc befogadására.