Erőszak

Buszsofőr szúrt le egy utast Budapesten

Késelés történt péntek éjjel tizenegy óra körül Budapesten, a Hungária körút és a Thököly út sarkánál.



A BudaPestkörnyeke.hu információi szerint egy buszsofőr szúrt le egy utast, a tette okát azonban egyelőre nem lehet tudni.



A tragédia helyszínére nagy erőkkel vonult ki a fővárosi rendőrség. Két mentő is a helyszínre érkezett.



A sebesült állapotáról egyelőre nem adtak ki semmilyen tájékoztatást. A lap szerint a helyzet súlyosságát jól mutatja az a véres ruhadarab is, amit az utcán heverve hagytak.



Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, csütörtök reggel az arcán megvágtak egy nőt a csepeli Szent Imre téren, a 151-es buszon, minden valószínűség azért, mert egy FreeSZFE maszkot viselt a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóival és oktatóival vállalt szolidaritás jeleként.



A rendőrök hajtóvadászatot indítottak a 151-es buszon történt támadás elkövetője után, és a férfit nyolc órán belül kézre is kerítették.



A BRFK Nyomozó Főosztály közösség tagja elleni erőszak bűntett és súlyos testi sértés kísérlet bűntett gyanúja miatt folytat eljárást.