Állatvédelem

Felfüggesztett fogházra ítéltek egy nőt, akinek kutyái súlyos fogyatékosságot okoztak egy járókelőnek

Nem jogerősen felfüggesztett fogházbüntetésre ítéltek egy nagykanizsai nőt, akinek egy kutyafuttatóból kiszabadult kutyái súlyos fogyatékosságot okoztak egy járókelőnek - tájékoztatta a Zalaegerszegi Törvényszék szerdán az MTI-t.



Vándor Virág szóvivő közölte: a vádlott 2016 óta gondozta a fia két kutyáját, amelyekkel már korábban is voltak problémák. Négy évvel ezelőtt az egyik a futtató kerítésén keresztül megharapott egy másik kutyát, két éve pedig a gazdájuk kezéből rántották ki magukat és támadtak rá egy pórázon vezetett ebre. A nő emiatt figyelmeztetésben részesült.



Tavaly januárban a nő ismét a nagykanizsai kutyafuttatóba vitte a kutyákat, ahol még azelőtt levette róluk a szájkosarat és a pórázt, hogy a kaput bezárta volna. A két nagytestű állat egy macskát meglátva kirohant a kapun kívülre, majd mindkettő rátámadt egy arra járó idős férfira.



A 83 éves áldozatukat az ebek a fején marcangolni kezdték, de nekitámadtak annak a férfinak is, aki a garázsából magához vett kapával próbálta távol tartani az állatokat az idős embertől. A mentőket és a hatóságot egy járókelő értesítette, aki a történtekről videofelvételt is készített.



A tavaly októberben tartott bírósági előkészítő ülésen a nő arra hivatkozott, hogy véletlen baleset történt, de a Zalaegerszegi Törvényszék szerdai ítéletében a váddal megegyezően bűnösnek mondta ki testi sértés vétségében. Az ezért kiszabott két év fogházbüntetés végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztette.



Az indokolásban elhangzott: a vádlott tisztában volt a kutyák agresszív magatartásával, de nem tartotta be az előírásokat, illetve nem kellő körültekintéssel járt el. Enyhítő körülményként értékelte a bíróság a vádlott büntetlen előéletét, de súlyosító körülményként vette számításba, hogy a nő a cselekedetével közvetlen életveszélynek tette ki a férfit, maradandó testi fogyatékosságot okozott neki, ráadásul a sértett önálló életvitelre alkalmatlanná vált.



Az ítélet nem jogerős, mert a vádlott három napot tartott fenn a fellebbezés megfontolására.