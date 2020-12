Bűnügy

Megtalálhatták a 11 éve eltűntként keresett magyar focista holttestét

A rendőrség a kezdetektől gyanította, hogy nem csupán eltűnésről van szó, a férfi nem saját elhatározásából tartózkodhat ismeretlen helyen, hanem bűncselekmény áldozata lett. 2020.12.18 07:04 MTI

Megtalálhatták a 11 éve eltűntként keresett volt MTK-s labdarúgó, Katzenbach Imre holttestét - értesült az MTI pénteken.



A rendőrség honlapján pénteken közzétett közleményben nem nevezték meg az áldozatot, mindössze annyit rögzítettek, hogy budapesti, XVII. kerületi otthonából 2009. szeptember 28-án tűnt el az akkor 45 éves férfi, akinek földi maradványait október 23-án találták meg Baranyajenő térségében.



A közleményben azt írták: a rendőrség a kezdetektől gyanította, hogy nem csupán eltűnésről van szó, a férfi nem saját elhatározásából tartózkodhat ismeretlen helyen, hanem bűncselekmény áldozata lett.



A kitartó körözési munka és a minden részletre kiterjedő adatgyűjtés eredményeképpen 2019-ben olyan információk jutottak a rendőrség birtokába, hogy a férfi emberölés áldozatává vált - írták.



A nyomozás során kiderítették, hogy hol rejtették el a holttestet, így a nyomozók Baranyajenő térségében megtalálták, és azonosították a sértett földi maradványait.



A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda életvédelmi osztályának munkatársai a jelenleg büntetés-végrehajtási intézetben lévő H. Attila 50 éves magyar állampolgárt emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozás minden részletre kiterjedően folyamatban van - írták.



A hvg.hu 2010 március végén írt arról, hogy titokzatos módon tűnt el Katzenbach Imre, az Eclipse-ügyben körözött volt MTK-s labdarúgó, a férfi Mercedesét és személyi iratait hátrahagyva vált köddé néhány nappal a születésnapját követően. A sportoló 1964. szeptember 20-án született, eltűnésekor - egyezően a rendőrség közleményében foglaltakkal - 45 éves volt.



Az Eclipse-ügy 2010 március közepén robbant ki, miután az akkori Vám- és Pénzügyőrség sajtótájékoztatón számolt be az ügy felderítéséről. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a 45 éves, sülysápi kötődésű Katzenbach Imre neve mintegy két hónappal korábban - vagyis mintegy három hónappal az eltűnését követően - merült fel az egyik céggel kapcsolatban. A vámosok szerint megalapozottan gyanúsítható bűncselekményben való aktív részvétellel, ugyanis mintegy félmilliárd forint került a bankszámlájára.



Az Eclipse-ügy büntetőpere 2012 márciusában kezdődött meg a Fővárosi Törvényszéken. A vádhatóság szerint a 2003-ban alapított Eclipse Zrt. a gépkocsik eredetiségvizsgálata, a biometrikus útlevelek és más projektek kapcsán 2004 után jelentős informatikai jellegű állami megbízásokat nyert el.

A cég vezetői, annak érdekében, hogy a tízmilliárdos nagyságrendű árbevételük után fizetendő áfa mértékét csökkentsék, 2006 után fiktív szerződések, teljesítési igazolások, számlák segítségével formálisan alvállalkozókat vontak be, akiknek fizettek, majd ezeket az összegeket rövidesen tovább utalták és készpénzben felvették. Így több mint egymilliárd forintnyi adót nem fizetett be az Eclipse. A vádiratban többször az egyik alvállalkozó cég ügyvezetőjeként említették Katzenbach Imrét, mint ismeretlen helyen tartózkodó személyt.



Az MTI úgy tudja, H. Attila, akit a rendőrség gyanúsítottként hallgatott ki az emberölés miatt, vádlottja volt az Eclipse-ügynek, és az ügyben kiszabott jogerős ítéletét tölti jelenleg is a büntetés-végrehajtási intézetben.