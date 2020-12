Bűnügy

Amerikai jelzésre azonosítottak egy magyar pedofilt - videó

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály az Interpol által üzemeltetett ICSE (International Child Sexual Exploitation Database) adatbázison keresztül bűnügyi jelzést kapott az amerikai társhatóságoktól, amelyben a segítségüket kérték egy eddig ismertlen gyermekpornográf felvételek sértettjének azonosításához.



A kibernyomozók a felvételek vizsgálatát követően megállapították az azon szereplő sértett fiúgyermek kilétét, valamint felderítették abúzálóját, egy budapesti férfi személyazonosságát is. A nyomozók 2020. december 14-én a budapesti férfit elfogták és kihallgatták, lakásán kutatást tartottak, ahol számítástechnikai eszközöket foglaltak le. A gyanúsítottat a rendőrök őrizetbe vették és előterjesztést tettek az ügyészség felé letartóztatására szexuális erőszak és gyermekpornográfia bűncselekmények elkövetése miatt.



Gyanú merült fel arra, hogy a gyanúsított további sértettek sérelmére is követett el hasonló bűncselekményt. Ennek tisztázása az eljárás további szakaszának feladata.



Gyermekpornográf felvételek esetében az elkövető felelősségre vonása mellett a kibernyomozók kiemelt célja a felvételeken látható gyermekáldozatok azonosítása, a kiskorúak védelme és a szexuálisan kizsákmányolt gyermekek káros környezetből történő kiemelése. Ennek érdekében a hagyományos nyomozási technikák mellett a digitális nyomok elemzésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Munkájuk eredményességéhez fontos, hogy az erőszak ne maradhasson rejtve, annak gyanúja esetén az érintettek a rendőrséghez, a családvédelmi- vagy segélyszolgálatok felé forduljanak segítségért.