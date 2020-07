Bűncselekmény

Újabb akciót tartottak a rendőrök az illegális gyorsulási versenyek ellen

Újabb akciót tartottak a rendőrök az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása érdekében - közölte a rendőrség szerda reggel a honlapján.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleménye szerint péntek éjszaka tartották a közlekedési akciót, amely a gyorshajtás és az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítására irányult, de az engedély nélkül átalakított autókat is ellenőrizték. Az akció Budapest egész területére kiterjedt.



Az ellenőrzés alatt 62 járművezető lépte túl a megengedett sebességhatárt, volt olyan autós is, aki a megengedett 70 helyett 123 kilométer/órás sebességgel közlekedett a Hungária körúton. Egy autóst meg akartak állítani, mert figyelmen kívül hagyott egy kötelező haladási irány jelzőtáblát, de a sofőr továbbhajtott. A rendőrök a férfit utolérték és elfogták. Kiderült, hogy a rendőrség, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is elfogatóparancsot adott ki ellene.



A rendőrök nyolc helyszíni bírságot szabtak ki, öt esetben engedély nélküli átalakítás miatt vontak be forgalmi engedélyeket, egy embert ittas vezetés, egyet pedig körözés miatt fogtak el és állítottak elő.



A BRFK az ellenőrzéseket továbbra is folytatni fogja az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása érdekében - áll a közleményben.



A fővárosban legutóbb júniusban volt hasonló - akkor több napon át tartó - rendőri akció.