Bűnügy

Nagyszabású kábítószer-ellenes akció: több mint 20 embert fogtak el a rendőrök - videó

Egy családi alapon szerveződő bűnözői csoportot, valamint az ahhoz kapcsolódó terjesztői és fogyasztói kört számolták fel az akció során. 2020.07.03 14:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint húsz embert fogott el a rendőrség és a Terrorelhárítási Központ (TEK) egy összehangolt kábítószer-ellenes akció keretében kedden egyebek mellett Győrszentivánon, Nagyszentjánoson, Szombathelyen, Veszprémben és Tatán - közölték az akcióról tartott sajtótájékoztatón pénteken Győrben.



Nagy Ágnes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese elmondta, egy családi alapon szerveződő bűnözői csoportot, valamint az ahhoz kapcsolódó terjesztői és fogyasztói kört számolták fel az akció során. A csoport a Nyugat-Dunántúlon terjesztette a kábítószert, amelyet főként Szlovákiából és a balkáni országokból szereztek be.



A nyomozás 2019 márciusában indult, miután a rendőrség elfogott egy kábítószer-fogyasztót, aki elmondta, hogy kitől kapta az illegális szert.



Az akciót a megyei rendőr-főkapitányság koordinálta, részt vett benne a TEK, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI), valamint a Vas és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság.



Az elfogásban 386 rendőr vett részt 138 gépjárművel. Tizenkét autót, többmillió forint készpénzt és nagyértékű ékszereket és mobiltelefonokat foglaltak le, valamint zároltak három ingatlant - mondta Nagy Ágnes.



Kitért arra is: több kábítószert is találtak az ingatlanokban, egyebek mellett ablak alá, autógumiba, plüssmaciba, mosógépbe és szennyeskosárba rejtve. Emellett a porciózáshoz használatos zacskókat, mérlegeket és fecskendőket is találtak.



Kiemelte, hogy a Győrszentivánon elfogott öt ember - akik egy családhoz tartoznak - azonos azokkal a személyekkel, akik ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013-ban milliárdos nagyságrendű költségvetési csalás miatt indított nyomozást.



Csupor Máté, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság felderítő osztályának helyettes vezetője elmondta, hogy a TEK Győrszentivánon öt helyszínen öt, Vas megyében kettő, Tatán pedig egy embert állított elő. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság járőrei egy, a KR NNI tíz helyszínen, tizenegy embert fogott el, Veszprémben és a megyében pedig további fogyasztókat fogtak el.



Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője azt mondta, hogy kábítószer-kereskedelem miatt tavaly indított nyomozást a KR NNI nemzetközi bűnözés elleni főosztályának miskolci csoportja, ahol a családi alapon szerveződő bűnözői csoport a látókörükbe került.



Elmondta, hogy a csoport kiterjedt külföldi kapcsolatokkal rendelkezett, és kapcsolatban álltak azzal a három - magyar, horvát és koszovói állampolgárságú - férfival, akiket tavaly augusztusban tartóztattak le, miután kisbuszukban negyven kilogramm kábítószert találtak.



Takács Róbert, a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség helyettes főügyésze elmondta, a bíróság csütörtökön hét embert tartóztatott le.