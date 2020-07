Bűncselekmény

A gyrosszeletelő késsel csapott a reklamáló vendég fejére egy szakács Budapesten

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy IX. kerületi gyorsétterem szakácsa ellen, aki egy gyrosszeletelő késsel sebesítette meg egyik reklamáló vendégét. 2020.07.03 09:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A főügyészség pénteken azt közölte az MTI-vel, hogy a vádirat szerint még 2018. július 16-án este egy baráti társaság tért be a gyorsétterembe, ahol egyiküket a 27 éves szakács nem szolgálta ki. A vendég ezt sérelmezte, a panaszkönyvet kérte, de ezt megtagadták tőle.



A szóváltásba bekapcsolódott a társaság egy másik tagja is - a későbbi sértett - aki azután kifelé menet a pulton talált fóliatekercset a vádlott felé dobta. Erre a szakács egy 35 centiméter pengehosszúságú, a készülő gyroshús vágására használt késsel a sértett fejére csapott, akinek a bal szemöldökétől a tarkójáig csontig hatoló vágott sérülése keletkezett.



Bár a sérülés 8 napon belül gyógyuló, a sértett életveszélyesen is megsérülhetett volna, ezért a főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete miatt emelt vádat.



A vádlott szabadlábon védekezik, az ügyészség a vádiratban 2 év, 4 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta arra az esetre, ha a bírósági ülésen beismeri tettét és lemond a tárgyalás jogáról - áll a közleményben.