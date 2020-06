Baleset

BKV: A buszvezető hibázhatott, de Liu Shaolinék is szabálytalanok voltak

2020.06.11 12:10

Mint ahogyan arról korábban a ma.hu is beszámolt, baleset érte edzés közben az olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó Liu Shaolin Sándort és edzőtársait. A sportolók a Margitszigeten tartottak kerékpáros edzést, amikor velük szemben egy előzésbe kezdett busz leszorította őket az útról.



„A baleset során Liu Shaolin Sándor, Jászapáti Petra, Krueger Cole és Oláh Bence bukott – előbbi kettő elég nagyot, így rájuk még vizsgálatok is vártak a Sportkórházban” – olvasható a magyar szövetség (MOKSZ) közleményben, amelyből az is kiderült, sem a férfi váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolin, sem a legjobb női versenyzőnek számító Jászapáti nem szenvedett törést.



A BKV közleménye szerint, a társaság valószínűnek tartja, hogy a balesetben érintett busz vezetője hibázott. Hozzáteszik viszont, hogy a sportolók szabálytalanul, egymás mellett haladva közlekedtek a kerékpárokkal. A vizsgálat lezárultáig a sajtó és a közvélemény szíves türelmét kérik, az érintetteknek pedig jobbulást kívánnak – tartalmazza a fővárosi közlekedési társaság közleménye.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte: szerdán reggel, 8 óra 30 perc körül a Margitszigeten „egy menetrend szerint közlekedő autóbusz kikerülési manőver közben összeütközött a szemből érkező kerékpárosokkal.” Hozzátették: a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. A tájékoztatás szerint a négy biciklis könnyű sérülést szenvedett.

