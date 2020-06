Rendőrség

Térdig begipszelt lábbal, jogosítvány és forgalmi nélkül vezetett egy forgalomból kivont autót

Az edelényi rendőrök előállították azt a gépjárművezetőt, aki a forgalomból kivont autóval, érvényes vezetői és forgalmi engedély, valamint kötelező felelősségbiztosítás nélkül úgy közlekedett, hogy az egyik lába térdig be volt gipszelve. 2020.06.09 19:41 ma.hu

Az Edelényi Rendőrkapitányság járőrei 2020. június 8-án 20 óra után Szendrőlád, Fő úton megállítottak egy gépjárművezetőt, aki autójával úgy vett részt a forgalomban, hogy érvényes vezetői engedélye nem volt. A sofőr a rendőröknek egy ukrán honosságú vezetői engedélyt adott át, amelynek az ellenőrzése során gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy az okmány hamis, vagy azt meghamisították.



A járőrök azt is megállapították, hogy a kocsit kivonták a forgalomból, kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkezik, és az autót vezető férfi - vezetésre alkalmatlan állapotban - begipszelt lábbal közlekedett. Ezeken túlmenően a gumiabroncsok kopottsága is olyan mértékű volt, hogy az a biztonságos közlekedést veszélyeztette.



A jármű vezetőjét a járőrök előállították a rendőrkapitányságra, ahol a hatóság még aznap meghozott elsőfokú határozatában a szabálysértőt 12 hónapra eltiltotta a járművezetéstől, és 170.000 forint pénzbírsággal sújtotta.



A tiszaderzsi férfi a rendőröknek azt nyilatkozata, hogy ő soha nem járt Ukrajnában a jogosítványa pedig hamis, így a vezetői engedéllyel kapcsolatban az Edelényi Rendőrkapitányság közokirat-hamisítás bűntett gyanúja miatt is vizsgálja az ügy körülményeit.