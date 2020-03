Bűnügy

Gyermekpornográfiával gyanúsítanak egy balatonfüredi férfit

Nemzetközi gyermekpornográfia-ellenes akció keretében azonosítottak be egy balatonfüredi férfit, aki ellen vádemelési javaslattal élt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya.



A rendőrség honlapjára kedden feltett közlemény szerint az Egyesült Államok és Dél-Korea hatóságainak vezetésével, nagyszabású nemzetközi akció keretében számolták fel az egyik legnagyobb gyermekpornográf felvételeket kínáló darknetes piactér, a "Welcome to Video" oldalt.



A több kontinensre kiterjedő, koordinált műveletek során több száz pedofilt vontak eljárás alá a világ 38 országában, köztük Magyarországon is. Így sikerült beazonosítani egy 48 éves balatonfüredi férfit, akivel szemben gyermekpornográfia bűntett gyanúja miatt folytattak nyomozást.



A gyanúsított mintegy 200 - gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló - felvételt töltött le. Ezeket a többszörös titkosítást használó, illegálisan működő weboldalról kriptovalutát használva vásárolta.



A lakóhelyén megtartott kutatás alkalmával a nyomozók lefoglalták a férfi informatikai eszközeit, amelyeken különböző vizsgálatokat követően további 1104, gyermekpornográf tartalmú képet, illetve videofelvételt azonosítottak.



Közölték azt is, hogy a nyomozást befejezték, a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldték az illetékes járási ügyészségnek.