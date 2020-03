Állatkínzás

Szögek is voltak a szatyor aljában, amibe becsomagolták a kiskutyát - videó

Azt mondta, a csíkos táska átgurult előtte az úttesten, amikor visszatolatott, akkor látta, hogy egy kutya van belegabalyodva a táskába, amibe valaki szögeket is rakott. Egy menhelyre adta be az állatot, most ott pátyolgatják.