210-zel és 226-tal száguldoztak - újabb gyorshajtókat mértek be a rendőrök

police.hu

A kecskeméti rendőrök az 54-es főúton sebességellenőrzésük közben két olyan autót is bemértek, amelyek a lakott területen kívüli megengedett legnagyobb sebességet - 90 km/h - átlépve, 210-zel és 226-tal közlekedtek. Ezeknek a gyorshajtásoknak a büntetési tétele autónként 300.000 forint és 8 büntetőpont.



Az ellenőrzések célja elsősorban a közlekedési balesetek megelőzése, a jogsértő módon közlekedők forgalomból történő kiszűrése. A sebességmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázatával.



A rendőrség nem győzi elégszer hangsúlyozni, hogy a gyorshajtás a közúti balesetek bekövetkezésének egyik legfőbb oka. Sebesség túllépése esetén sokszorosára nő a fékút, és a vezető nem ura többé a járművének. A gyorshajtó járművezető felelőtlen magatartásával ráadásul nem csak a saját, de mások testi épségét is veszélyezteti.



A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság óva inti a járművezetőket, és felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a közúti közlekedési szabályokat mindig tartsák be.