Ünnep

Tűzijáték-kisokos szilveszterre

hirdetés

A szilveszteri tűzijáték látványos hagyomány, azonban ennek is megvannak a maga szabályai. Néhány alapvető előírás betartásával elkerülhetőek a balesetek az újév köszöntésekor.



A rendőrség számos ideiglenes helyszínen engedélyezte 2019. december 28. és 2019. december 31. közötti időszakban a pirotechnikai termékek árusítását, amelyek többnyire a bevásárlóközpontok parkolóiban találhatók.



- A balesetek elkerülése érdekében csak működési engedéllyel rendelkező üzletből, legális árusítóhelyről vásároljanak pirotechnikai eszközt!

- Csak olyan terméket vegyenek meg, amelynek van magyar nyelvű használati utasítása és nem járt le a szavatossági ideje!

- Fontos, hogy az eszközt megfelelő körülmények között tárolják, majd felhasználáskor tartsák be a használati és kezelési útmutatóban foglaltakat!

- A tűzijátékokat gyermekek elől elzárva tárolják!

- A csak szilveszterkor használható eszközök működtetésével várják meg az előírt – december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig tartó – időszakot!

- Soha ne működtessenek sérült tűzijátékot!

- A használati utasításban leírt védőtávolságot és rögzítési módot mindig tartsák be, indításkor ne hajoljon senki az eszköz fölé!

- Csak szabadban működtessenek tűzijátékokat, azokat ne irányítsák emberek, gépkocsik, épületek felé!

- Rakétát soha ne indítsanak olyan helyről, ahol faág vagy villanyvezeték áll az útjában!

- Erős szélben a pirotechnikai eszközök felhasználását halasszák el!

- Egy tűzijáték csak egyszer működtethető, ha nem indult be, ne próbálják újra meggyújtani és mindig várjanak pár percet a megközelítésével!

- A tűzijátékokat megbontani, átalakítani és azokat kézből működtetni nem szabad!

- Az év végi szórakozás közben se feledkezzenek meg arról, hogy a tűzijátékkal járó erős fény és hanghatás megijesztheti háziállatokat!

- Fontos szabály, hogy a fel nem használt, hibás, vagy lejárt szavatosságú termékeket 2020. január 5-éig vissza kell vinni, amelyet az eladó köteles térítésmentesen visszavenni!